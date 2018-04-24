Bodrum’a Arap Emirlikleri’nden haftada 9 direkt uçuş

2018 yaz sezonunda Birleşik Arap Emirliklerinden Bodrum’a haftada 9 direkt uçuş gerçekleşecek.

Bu yıl 25.’si düzenlenen ATM Arabian Travel Market Turizm Fuarı’na 153 destinasyondan 29.000 katılımcı ile 34.500 turizm profesyoneli katıldı. Bodrum Tanıtma Vakfı Yetkilileri Cemil Bayraktar, Hülya Kocadon ve Perihan Şahin ile Bodrum Tanıtma Vakfı Üyelerinden Kartaca Turizm Seyahat Acentası, La Blanche Island, Swissotel Resort Bodrum Beach, Yasmin Bodrum Resort, Ramada Resort Bodrum, Cape Bodrum Resort, Kuum Otel ve Avantgarde Hotel Bodrum yetkilileri de fuarda yer alarak tanıtım yaptı.

2018 yılında Birleşik Arap Emirlikleri’nden, Air Arabia havayolu şirketi ile 13 Haziran tarihinden itibaren haftada 3 direkt uçuş, Lübnan’ın Beyrut şehrinden ise haftada 3 direkt uçuş olacak. Ürdün’den, Kuveyt’ten ve Katar’dan da haftada birer direkt uçuş olmak üzere 2018 sezonunda Birleşik Arap Emirliklerinden Bodrum’a haftada toplam 9 direkt uçuş gerçekleşecek.

Direkt uçuşlarda yaşanan artışa dikkat çekerek 2018 yaz sezonunda Bodrum’a gelecek turist sayısında önemli oranda artış yaşanacağına inandığını ifade eden Bodrum Belediye Başkanı ve Bodrum Tanıtma Vakfı Başkanı Mehmet Kocadon, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da yurt dışındaki neredeyse tüm önemli turizm fuarlarında, Bodrum standıyla yerimizi aldık. Bodrum yarımadasını bir bütün olarak; tarihi, yerel ve kültürel özelliklerinin yanı sıra eşsiz güzellikteki doğasını ve mekanlarını tanıttık. Bodrum’a ilgi gösteren ziyaretçilerin merak ettikleri soruları birebir yanıtlayarak Bodrum’un tanıtımı için hazırlamış olduğumuz tanıtım filmi ve broşür gibi materyalleri fuar katılımcılarına sunduk. En son Dubai’de katıldığımız fuarda, BOTAV üyelerimizin yaptığı olumlu görüşmeler sonucunda Arap Emirliklerinden haftada 9 direkt uçuş için anlaşma sağladık. Keza bu yıl Avrupa’dan Bodrum’a olan direkt uçuşlar da önemli oranda arttı. Bunun anlamı, Bodrum’a bu sezon çok daha fazla turistin kolaylıkla gelebilmesi demektir. 24 Mart - 27 Kasım 2018 tarihleri arasında Almanya’nın farklı destinasyonlarından Bodrum’a haftada 21 direkt uçuş planlanıyor. Mayıs başı ile ekim ortasına kadar Danimarka’dan Bodrum’a haftada 3 uçuş, yüksek sezonda ise 2 olmak üzere toplam 5 direkt uçuş gerçekleşecek. Edelweiss Air ile İsviçre’den Bodrum’a gelecek misafirler için 1 Nisan itibarıyla Basel’den, 30 Haziran 2018’den itibaren de Zürih’ten haftada iki kez Bodrum’a direkt uçuş yapma imkanı olacak. Fransa, İngiltere, Polonya, Hollanda, İsviçre ve Belçika’dan da bu yıl Bodrum’a gelecek turist sayısında geçen yıla göre artış olacağını tahmin ediyoruz. Polonya’dan Bodrum’a direkt uçuşlar, 2018 Nisan sonunda haftada dört uçuşla başlayacak, yüksek sezonda ise bu rakam altı olacak. Bu yıl Coral Travel ile birlikte Itaka, Tui ve diğer tur operatörleri ile Polonya’dan Bodrum’a haftada 17 direkt uçuş gerçekleşecek. Bodrum turizminin can damarlarından İngilizler de artık Bodrum ile daha çok ilgileniyor. Londra fuarında yaptığımız görüşmeler sonucu JET2 Tur Operatörü tarafından bu sezon Manchester ve Leeds şehirlerine ilaveten Birmingham, Glasgow, East Midlands, Newcastle, London Stansted’den Bodrum’a direkt uçuşlar başlatılacak” dedi.