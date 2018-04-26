Bodrum’da 27 bölgeye Bitkisel Atık Yağ Toplama Varilleri konuldu

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, evlerden kaynaklı bitkisel atık yağları toplama faaliyetlerinin yaygınlaştırılması amacıyla Bodrum yarımadası genelinde çalışma başlattı.

Bodrum Belediyesi hizmet alanında bulunan, nüfusu kalabalık 27 mahallenin muhtarlıklarıyla yapılan çalışma kapsamında, söz konusu mahallelere "Bitkisel Atık Yağ Toplama Varilleri" dağıtıldı. Buna göre atık yağ ile dolan variller, düzenli olarak haftanın belirlenen günlerinde, Bodrum Belediyesi ile anlaşmalı Çevre İzin ve Lisanslı Firma tarafından toplanacak. Atık yağların geri dönüşüme kazandırılması amacıyla yapılan çalışma topluma gerek ekonomik gerek ise geri dönüşüm bilincinin kazandırılması yönünde önem taşıyor.

Konuyla ilgili vatandaşlar, talep ve şikayetlerini iletmek için Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü “Alo Atık Hattı “0 (252) 363 94 00” numaralı telefonu arayabilecek.

Bodrum genelinde Bitkisel Atık Yağ Toplama Varillerinin bulunduğu 27 adet mahalle şöyle sıralanıyor: Akçaalan, Akyarlar, Bahçelievler, Bitez, Cevat Şakir, Cumhuriyet, Çarşı, Çırkan, Dirmil, Eskiçeşme, Farilya, Geriş, Göltürbükü, Gümbet, Gümüşlük, İslamhaneleri, Karabağ, Konacık, Kumbahçe, Ortakent/Yahşi, Torba, Turgutreis, Umurca, Yalı, Yalıkavak, Yeniköy ve Yokuşbaşı.