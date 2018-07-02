Bodrum’da Amiral Turgut Reis’i anma etkinlikleri

Amiral Turgut Reis’i Anma Etkinlikleri kapsamında Bodrum Belediyesi tarafından Turgutreis Mahallesi’nde Özgür Kıyat konseri düzenlendi.Türk denizcilik tarihinin yetiştirdiği en önemli amirallerden biri olan Amiral Turgut Reis, ölümünün 453....

Amiral Turgut Reis’i Anma Etkinlikleri kapsamında Bodrum Belediyesi tarafından Turgutreis Mahallesi’nde Özgür Kıyat konseri düzenlendi.

Türk denizcilik tarihinin yetiştirdiği en önemli amirallerden biri olan Amiral Turgut Reis, ölümünün 453. Yıldönümünde, Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle anıldı. Anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde, Türk Halk Müziği’nin genç sanatçılarından Özgür Kıyat sahne aldı.

Turgutreis Meydanı’nda gerçekleşen konsere, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Taner Uslu ve eşi Münevver Uslu ile belediye meclis üyeleri, sanatçı Özgür Kıyat’ın emekli Koramiral babası Atilla Kıyat ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Aralarında Aşık Veysel, Nazım Hikmet, Aşık Mahsuni, Cem Karaca, Edip Akbayram, Zülfü Livaneli gibi önemli isimlerin eserlerini ve yorumladıkları şarkıları seslendiren Özgür Kıyat’a, meydanı dolduran yüzlerce kişi, büyük bir coşkuyla eşlik etti.

Gecede yaptığı konuşmada Taner Uslu, “Bodrum’un bu güzel akşamında, siz değerli misafirlerimize, Bodrum Belediye Başkanım Mehmet Kocadon’un sevgi ve selamlarıyla merhaba diyorum. Konserimize hoş geldiniz. Türk Denizcilik tarihine altın harflerle yazılan Preveze Deniz Zaferlerinin başkahramanı Amiral Turgut Reis’in anısına düzenlediğimiz bu konsere gelip bizleri yalnız bırakmadığınız için, hepinize çok teşekkür ediyoruz. Tabi, yürekli insanların yürekli çocukları olur. Sevgili Özgür de öyle. Aramızda bir de yürekli bir komutan var. Koramiral sevgili Atilla Kıyat. Ona da teşekkür ediyoruz. Genç ve başarılı halk müziği sanatçımız Özgür Kıyat ve sahne ekibine bir kez daha teşekkür ederken başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Uslu ardından Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon adına sanatçı Özgür Kıyat ile orkestra üyelerine sunduğu çiçeklerle teşekkür etti.