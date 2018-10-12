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12 Ekim 2018 Cuma 17:34

Bodrum’da fırın ve kantinlere zabıta denetimi

Toplum sağlığının korunması amacıyla Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından belirli periyotlarda yapılan gıda denetimleri kapsamında, yarımada genelindeki fırın, unlu mamuller ve okul kantinleri denetlendi.Bodrum Belediyesi...

Bodrum'da fırın ve kantinlere zabıta denetimi
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Toplum sağlığının korunması amacıyla Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından belirli periyotlarda yapılan gıda denetimleri kapsamında, yarımada genelindeki fırın, unlu mamuller ve okul kantinleri denetlendi.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı 4. Bölge Ekipleri, denetim planına göre 2018 yılı Ekim ayında Yalıkavak, Gündoğan, Göltürkbükü, Dirmil ve Geriş mahallelerinde yer alan fırın ve unlu mamullerden oluşan 14 işyerini denetledi. Denetimlerde bazı işletmelere eksiklerinden dolayı ikaz tutanağı tuttu.

4. Bölge. Zabıta Ekipleri ayrıca yine aynı mahalle ve bölgelerde yer alan okul kantinlerini de denetimden geçirdi. Yapılan çalışmada 9 kantin denetlenerek tespit edilen eksiklerden dolayı tutanak tutularak süre verildi.

Bodrum Belediyesi olarak gıda denetimlerine büyük önem verdiklerini ifade eden Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, ekiplerin denetim planına göre görevlerini aksatmadan sürdürdüklerini söyledi. Toplumsal sağlığın korunması ve özellikle öğrencilerin okullarda hijyenik koşullarda ve sağlıklı gıdalarla beslenebilmelerini sağlayabilmek için bu denetimlere aralıksız devam edileceğini de sözlerine ekledi.
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