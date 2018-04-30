MUĞLA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Nisan 2018 Pazartesi 15:13

Bodrum’da kaçak göçmen operasyou

Bodrum’dan Yunanistan’ın Kos Adası’na yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 18 kaçak göçmen, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.Bodrum açıklarında devriye görevi yürüten sahil güvenlik ekipleri Kargı Adası güney batısında içerisinde...

Bodrum'da kaçak göçmen operasyou
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Bodrum’dan Yunanistan’ın Kos Adası’na yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 18 kaçak göçmen, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.

Bodrum açıklarında devriye görevi yürüten sahil güvenlik ekipleri Kargı Adası güney batısında içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunan ahşap bir tekne tespit etti. Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan tekne içerisindeki 17 Suriye ve 1 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 18 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlere ait ahşap tekne Sahil Güvenlik botu tarafından yedeklenerek Bodrum Limanına getirildi.

Kimlik tespiti yapılan ve sağlık kontrolünden geçirilen kaçakların, il göç idaresi müdürlüklerine teslim edileceği bildirildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku