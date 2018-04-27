’Bodrum’da Yaşıyorum Yelkenle Tanışıyorum’ projesi hayata geçti

Bodrum Belediyesi, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Yelken Federasyonu ile Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Kulübü arasında, “Bodrum’da Yaşıyorum Yelkenle Tanışıyorum” projesi kapsamında işbirliği protokolü imzalandı.

Bodrum Belediye Başkanlığı’nda gerçekleşen imza törenine; Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, Türkiye Yelken Federasyonu Asbaşkanı Ceyhun Üstüner, Türkiye Yelken Federasyonu Muğla İl Temsilcisi Osman Gökmen, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya, Hüseyin Turgut Karabağlı Ortaokulu Müdürü Erkan Güngör, Atatürk İlkokulu Müdürü Eyüp Turan ve Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarından S. Derya Güven, Pınar Ş. Seyhan katıldı.

Proje ile sağlıklı nesiller yetiştirerek, öğrencilerin fiziksel ve ruhsal gelişimlerinin sağlanması, bağımsız karar almaları ve problemleri çözme yeteneklerinin gelişmesini amaçladıklarını dile getiren Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, yapılan protokolün tüm öğrencilere ve yelkene gönül verenlere hayırlı olmasını diledi.

Denizin Bodrum’dan ayrı düşünülemeyeceğini dile getiren Başkan Mehmet Kocadon da “Denizi seven nesiller yetiştirmemiz lazım. Bu topraklar Turgut Reis gibi dünya denizcilik tarihine damga vurmuş bir şahsiyet yetiştirmiştir. Günümüzün Turgutlarını yetiştirmek için de hepimize görevler düşmekte. Bugün imzaladığımız işbirliği protokolü, üzerimize düşen görevi yerine getirdiğimizin en büyük göstergesi.” şeklinde konuştu.

Türkiye’de bir ilk olma özelliğini taşıyan proje kapsamında, pilot okul olarak tespit edilen Hüseyin Turgut Karabağlı Ortaokulu ve Atatürk İlkokulu’ndaki 150 öğrenciye, önümüzdeki mayıs ayında yelken eğitim kursu verilecek.