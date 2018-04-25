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25 Nisan 2018 Çarşamba 11:22

Bodrum’da zabıtadan gıda denetimi

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, halkın sağlığını korumak ve kollamak amacıyla Bodrum yarımadası genelinde periyodik aralıklarla gerçekleştirdikleri gıda denetimlerine devam etti.Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı...

Bodrum'da zabıtadan gıda denetimi
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Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, halkın sağlığını korumak ve kollamak amacıyla Bodrum yarımadası genelinde periyodik aralıklarla gerçekleştirdikleri gıda denetimlerine devam etti.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı 4. Bölge Zabıta Ekipleri tarafından düzenlenen denetim planına göre, 2018 Mart ve Nisan aylarında Yalıkavak, Gündoğan, Göltürkbükü, Dirmil, Geriş ve Küçükbük mahallelerinde yer alan market ve süper marketler denetlendi.

Çalışma kapsamında ekipler, söz konusu bölgelerdeki toplam 108 işyerini denetledi. 26 adet işletmeye son kullanma tarihi geçmiş ürünleri sattıkları gerekçesiyle Zabıta Uygulama Yönetmeliğine göre işlem yapıldı. 415 adet muhtelif gıda maddeleri ise imha edilmek üzere toplanıldı.

Belediye yetkililerinden alınan bilgiye göre denetimlerin periyodik aralıklarla devam edeceği öğrenildi.
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