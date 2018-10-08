MUĞLA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

08 Ekim 2018 Pazartesi 17:40

Büyükşehir: “Ücretli servis kararı bize ait değil”

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada şu görüşlere yer verildi; “Muğla Büyükşehir Belediyesi Servis Araçları Çalışma Usul ve Esasları Yönergesine göre şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmalar;...

Büyükşehir: 'Ücretli servis kararı bize ait değil”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568
Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada şu görüşlere yer verildi; “Muğla Büyükşehir Belediyesi Servis Araçları Çalışma Usul ve Esasları Yönergesine göre şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmalar; otogar ile yazıhaneleri arasında, “S” plakalı olmak koşulu ile ücretsiz müşteri servisi koyup-koymayacaklarına kendileri karar vermektedir. Konuya ilişkin olarak Büyükşehir Belediyemizin görev ve sorumluluğu ise; talepte bulunmaları halinde firma sahiplerine araç uygunluk belgesi ve güzergâh izin belgesi düzenlemektir. Muğla Büyükşehir Belediyesi hüküm ve tasarrufunda bulunan yolcu terminallerinde faaliyet gösteren ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bazı firmalar vermiş oldukları “Ücretsiz Müşteri Servisi” hizmetlerini kendi inisiyatifleri dahilinde iptal etmektedirler. Servis hizmetlerinin kaldırılması tamamen firmaların kendi kararları olup, Belediyemizle ilgilisi bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku