Çambel ve Çakırhan Akyaka’da anıldı

Ağahan Mimarlık Ödülü sahibi alaylı mimar Nail Çakırhan ve eşi arkeolog Halet Çambel Muğla’nın Ula İlçesi Akyaka Mahallesi’nde Akyaka Kültür Sanat Derneği tarafından düzenlenen program ile anıldı. Kabir ziyareti ile başlayan program...

Ağahan Mimarlık Ödülü sahibi alaylı mimar Nail Çakırhan ve eşi arkeolog Halet Çambel Muğla’nın Ula İlçesi Akyaka Mahallesi’nde Akyaka Kültür Sanat Derneği tarafından düzenlenen program ile anıldı. Kabir ziyareti ile başlayan program Akyakalı ve Muğlalı sanatçıların gözünden Çakırhan Evleri resim sergisi ve Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesince hazırlanan “Doğumunun 100. Yılında Geleneksel Mimarinin Şairi Nail V.Çakırhan” ve “Halet Çambel” fotoğraf sergisi ile devam etti. Ardından programda konuşma yapan Akyaka Kültür Sanat Derneği Başkanı Aydın Turunç, “2014 yılında etkinliğimizin adını değiştirdik. Muğla’da resmi kurumlar programımıza ilgi göstermedikleri için kendi aramızda gönüllü arkadaşlarımızla bu etkinliğimizi sürdürüyoruz. Bugün dostları, sevenleri bize Nail Çakırhan ve Halet Çambel’i anlatacaklar. Ayrıca Akyaka için önemli olan bugün, Muğlalı sanatçı Hüsnü Özbilgi’nin sazı ve sesiyle başka bir değer kazanacak” dedi.

Söyleşi programı sonrası Muğla’nın halk müziği ve folkloru üzerine araştırmalar gerçekleştiren, Aşık Veysel, Ruhi Su ve Ali İzzet gibi ozanlardan etkilenerek ulusal şairlerden seçtiği şiirlerden beste çalışmaları yapan Muğlalı sanatçı Hüsnü Özbilgi konser verdi.