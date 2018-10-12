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12 Ekim 2018 Cuma 18:05

Çek operatörler ülkelerinde Bodrum’u tanıtacak

Çek Cumhuriyeti‘nin en büyük tur operatörlerinden “Fischer Group” Ege bölge incelemeleri kapsamında Bodrum yarımadasına da ziyarette bulundu. Ekip, 5 gün boyunca Bodrum’daki üst segment otel ve tesisler ile tarihi ve kültürel destinasyonları...

Çek operatörler ülkelerinde Bodrum'u tanıtacak
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Çek Cumhuriyeti‘nin en büyük tur operatörlerinden “Fischer Group” Ege bölge incelemeleri kapsamında Bodrum yarımadasına da ziyarette bulundu. Ekip, 5 gün boyunca Bodrum’daki üst segment otel ve tesisler ile tarihi ve kültürel destinasyonları da ziyaret ederek bölge hakkında detaylı bilgiler aldı.

Ege bölgesinde bulunan turistik destinasyonları yakından tanıyarak satışı desteklemek amacıyla Bodrum’u da programlarına alan Fischer Group’tan Michaela Markova liderliğindeki 13 kişilik profesyonel satış ekibi, Bodrum’da 5 gün süreyle bölgeyi ve otelleri gezdi. Bodrum Tanıtma Vakfı ve Bodrum Belediyesi’nin destekleriyle gerçekleşen etkinlikte Fischer yetkilileri; Bodrum’un tarihinden mavi yolculuğuna, doğal güzelliklerine ve özgün yaşam kültüründen yöresel mutfağına kadar Bodrum’un pek çok özelliğine hayran kaldıklarını ifade etti.

Çek ekip lideri Michaela Markova, Meetingpoint Turkey ile 2018’de yaptıkları çalışmalardan oldukça memnun kaldıklarını, yeni dönemde 2019 yılı için Bodrum’a bir adet uçak daha ilave ederek kapasiteyi artıracaklarının bilgisini verdi. Ayrıca Kuşadası ve Dalaman bölgelerini de programlarına dahil ettiklerini ekledi.

Çek Cumhuriyeti’nin önde gelen tur operatörleri, Meetingpoint Turkey Bodrum Kontrat Müdürü Hakan Alim eşliğinde yaptıkları gezide, bölge ve oteller hakkında bilgi alarak Bodrum’u detaylı bir şekilde tanıma fırsatını yakaladı.

Bodrum’da faaliyet gösteren turizmciler ise yapılan ziyaretten büyük memnuniyet duyduklarını belirterek daha çok işbirliği için kendilerine düşen görevi sonuna kadar yapacaklarının sözünü verdi.

Bu tür çalışmaların Bodrum’un marka değeri açısından çok önemli olduğunu ifade eden Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, “Çek turizmcilerin Bodrum’a gelmesine vesile olan tüm turizmci dostlarıma teşekkür ediyorum. Bodrum’un tanıtımı için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
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