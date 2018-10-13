MUĞLA:
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13 Ekim 2018 Cumartesi 13:15

Cep telefonu çalan hırsız tutuklandı

Muğla’nın Milas ilçesi’nde bir iş yerinden cep telefonu çalan hırsızlık şüphelisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Milas’a bağlı Ören Mahallesi’nde geçtiğimiz perşembe günü yaşanan olayda bir iş yerinde,...

Cep telefonu çalan hırsız tutuklandı
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Muğla’nın Milas ilçesi’nde bir iş yerinden cep telefonu çalan hırsızlık şüphelisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Milas’a bağlı Ören Mahallesi’nde geçtiğimiz perşembe günü yaşanan olayda bir iş yerinde, U.K.’ye ait olan cep telefonu çalındı. Mağdurun şikâyeti üzerine çalışma başlatan Milas Jandarma Komutanlığı Ören Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, hırsızlık olayının çözülmesi için güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Saatler süren kayıtları titizlikle inceleyen jandarma ekipleri, daha sonra cep telefonunu iş yerinden çalanların B.Ö. ve M.K. isimli şüpheliler olduğu belirledi.

Yolcu minibüsü ile Milas’a gittikleri ve İstanbul’a gitmek için otogardan bilet aldıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için Milas Emniyet Müdürlüğü ile koordineli bir çalışma başlatan jandarma, her iki şüpheliyi de otogarda yakaladı.

İfade işlemlerinin ve sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen hırsızlık şüphelisi B.Ö. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan aynı olayda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen M.K. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
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