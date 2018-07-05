CHP Muğla Milletvekilleri mazbatalarını aldı

Muğla Barosu’nda gerçekleştirilen mazbata törenine, İl Seçim Kurulu Başkanı Hakim Haluk Okul, İl Seçim Kurulu Üyeleri Ali Asker Dağdeviren, Hasan Akpolat, Baro Başkanı Cumhur Uzun, CHP İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, CHP Menteşe İlçe Başkanı Erkan Aydın, CHP İl İlçe örgütleri, milletvekilleri ve yakınları ile partililer katıldı.

24 Haziran Milletvekili seçimlerinde Muğla’da CHP’den 4, AK Parti’den 2 ve İyi Parti’den bir kişi milletvekili seçilerek TBMM’ye gitmeye hak kazanmıştı. Seçim sonrası 27. dönem Muğla CHP milletvekilleri seçilen Mürsel Alban, Suat Özcan, Burak Erbay ve Süleyman Girgin mazbatalarını aldı.

-24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde Muğla’dan milletvekili seçilen Mürsel Alban, Suat Özcan, Burak Erbay ve Süleyman Girgin mazbatalarını aldı.

-24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde Muğla’dan milletvekili seçilen Mürsel Alban, Suat Özcan, Burak Erbay ve Süleyman Girgin mazbatalarını aldı.24 Haziran Milletvekili seçimlerinde Muğla’da CHP’den 4,...

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