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28 Nisan 2018 Cumartesi 12:31

CHP Ortaca yeni hizmet binası açıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ortaca İlçe Başkanlığı yeni hizmet binası açılışı, Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl’ün katılımıyla yapıldı.Terzialiler Mahallesi’nde mülkiyeti CHP Genel Merkezine ait yeni hizmet binası açılışına...

CHP Ortaca yeni hizmet binası açıldı
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ortaca İlçe Başkanlığı yeni hizmet binası açılışı, Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl’ün katılımıyla yapıldı.

Terzialiler Mahallesi’nde mülkiyeti CHP Genel Merkezine ait yeni hizmet binası açılışına Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl’ün yanı sıra CHP Muğla Milletvekillleri Av. Akın Üstündağ, Ömer Süha Aldan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, CHP Ortaca İlçe Başkanı Mehmet Sertkaya, CHP Dalaman İlçe Başkanı Kamil Ayhan Öner, CHP Köyceğiz İlçe Başkanı Hüseyin Erol, il ve ilçe yöneticileri ile çok sayıda partili katıldı.

Açılış konuşmasını yapan CHP Ortaca İlçe Başkanı Mehmet Sertkaya, Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl’e ve tüm katılımcılara teşekkür ederek, yeni hizmet binasının hayırlı olmasını diledi.

Sertkaya; “Ortaca’ya hitap eden bir binaya sahip olduk. Bu kadar yoğun gündemde çok değerli Genel Başkan Yardımcımız Tekin Bingöl’de bizlerle birlikte oldu. Burada önümüzdeki 24 Haziran’ın zaferini yaşayacağımıza inanıyorum.” dedi.

Ortaca’nın yeni hizmet binasının 24 Haziran’da büyük bir başarıya imza atacağına yürekten inandığını dile getiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, şunları söyledi; “94 yıllık şanlı tarihi sahip CHP tarihi ne olursa olsun seçime en hazırlıklı partidir. Öyle kararlı, inançlı ve dirençli üye yapısı var ki, ülkesine olan sevdasını ve bağlılığını, partisine olan sevdası ile birleştiren CHP’liler her seçime her an hazırdır. Bunu da 24 Haziran’da yaşayacağız. İlçe binamız hayırlı, uğurlu olsun.”

Konuşmaların ardından ilçe binasının açılışı yapıldı.
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