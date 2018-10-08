Muğla Barosunun olağan genel kurulunda tek liste ile gidilen seçimde mevcut Başkan Avukat Cumhur Uzun güven tazeledi.Muğla Barosu Başkanı Avukat Uzun, genel kurul öncesi yaptığı konuşmada, “Baromuzun 2016-2018 dönemine ait çalışmalarının değerlendirileceği genel kurul toplantımıza hoş geldiniz. Hepinizi ayrı ayrı saygıyla selamlıyorum. Avukat hak arayıcısıdır. Verilmeyen hakların alıcısı, yaşatılan haksızlıkların itirazcısı, hakların savunucusudur avukat. Hak aramak için, hakkı savunmak için, haktan yana durmak için bir ülkenin hukuk devleti olması gerekir. Evvela kuvvetler birbirinden ayrı ve bu kuvvetlerin birbirleri ile astlık üstlük ilişkisi hiç olmamalı, kuvvetler yan yana ama birbiriyle uyumlu güçler şeklinde var olmalıdır” dedi.

Seçimlerde 11 kişilik yönetim kurulunda Başkanlığa Cumhur Uzun, yönetim kurulu üyeliklerine; Avukatlar Mehmet Karaarslan, Demet Cem Tanış, Levent Akgün, Ayşe Mine Çetinkaya, Tolga Turp, Mihriban Moran Nalbant, Süleyman Yalçın, Enise Bakırkaya, Rasim Mıstık ve Ergin Çelik seçildi.

Seçim sonrası Başkan Cumhur Uzun, üçüncü dönem için yönetim kuruluna ve kendisine görev veren meslektaşlarına teşekkür etti.