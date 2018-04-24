Dalaman’a ilk Rus turist kafilesi geldi

Rusya’da Moskova’dan Muğla’nın Dalaman ilçesine gelen ilk Rus turist kafilesini taşıyan uçak için YDA Dalaman havalimanında karşılama yapıldı. Moskova’dan 238 kişi ile havalanan Anex tour-Azur Air firmasına ait uçak, YDA Dalaman Havalimanı’na indiğinde uçağın uçuş ekibi için uçakta pasta kesildi. Uçaktan inen turistlere çiçek verildi, çeşitli ikramlarda bulunuldu. Rus turistler, daha sonra kendilerini tatil yapacakları yerlere taşıyacak araçlarla havalimanından ayrıldı.

YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç, bölge turizmi için emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Rus turist kafilesini bölgemize getiren ilk uçak tamamen dolu gelmiştir.Sezon başında olmamıza rağmen ilk uçağın dolu gelmesi önemli bir göstergedir.Rusya, Ukrayna BDT (Birleşik Devletler Topluluğu) ülkelerinden gelen turistlerin Dalaman bölgesinde tatil yapması için çalışan Anex tour ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Rus turistler bölge turizmi açısından hayati öneme sahip. Rusya başta olmak üzere farklı destinasyonlardan Dalaman bölgesine uçuşların çoğaltılması ve penetrasyonun artırılması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Başarılı bir turizm sezonu diliyorum” dedi.

Hedef 210 Bin Turist

Anex Tour Kontrat Müdürü Mustafa Özden bugün itibari ile Rusya’nın Başkenti Moskova’dan sezonun ilk uçağının Dalaman’a geldiğini belirterek, “Bünyemizde yer alan havayolumuz Azur Air’a ait Boeing 757 tipi uçağımız toplam 238 Misafirimiz İle Dalaman Havalimanına indi. Bu uçak aynı zamanda bölgeye gelen sezonun ilk Rus uçağı olma özelliğini taşımaktadır. Bu yıl toplamda bölgemize Rusya’nın 10 farklı kentinden uçuşlar planladık. Sayı olarak 135 bin kapasite belirledik. Ukrayna İle birlikte BDT (Birleşik Devletler Topluluğu) ülkelerinden Dalaman’a 210 bin turistin getirilmesi hedefleniyor. Bu Rakam Dalaman’ın bu zamana kadar BDT (Birleşik Devletler Topluluğu) ve Ukrayna pazarları toplamında, tek bir operatörün ulaşmış olacağı en yüksek rakam olacaktır. Tüm kış boyunca yoğun bir şekilde otelci partnerlerimizin de katıldığı tanıtım çalışmaları yürütülmüştür. Başta YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç ve Marmaris Belediye Başkanımız Ali Acar olmak üzere bölgesel tanıtımlarda ilk denilebilecek yenilikte projelere birlikte imza attığımız kanısındayız. Kazan ve Nijniy Kamsk şehirlerinde yerel otoritelerle, özellikle Tataristan Devlet Başkanı Minnihanov’un himayelerinde ve Başkonsolosumuzun destekleriyle yapılan çalışmalar, ilişkileri kalıcı hale getirecektir. Bu çalışmalar bölgemize duyulan ilgiliyi olağan üstü artırmıştır” dedi.