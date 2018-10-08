MUĞLA:
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08 Ekim 2018 Pazartesi 00:35

Dalaman’da trafik kazası; 5 yaralı

Muğla’nın Dalaman ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.Kaza, Dalaman Havalimanı yolu Sarıgerme kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Dalaman Havalimanı istikametinde seyir halinde olan Cuma Ali İ. idaresindeki...

Dalaman'da trafik kazası; 5 yaralı
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Muğla’nın Dalaman ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Dalaman Havalimanı yolu Sarıgerme kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Dalaman Havalimanı istikametinde seyir halinde olan Cuma Ali İ. idaresindeki 48 SV 853 plakalı minibüs ile Yılmaz Y. yönetimindeki 48 RS 997 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile her iki sürücünün yanı sıra araçlarda yolcu olarak bulunan İsmail Ü., Marie D., Nicole V. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan Cuma Ali İ. ve İsmail Ü., Dalaman Devlet Hastanesine, Yılmaz Y., Nicole V., Ortaca Devlet Hastanesine, Marie D., ise Özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yılmaz Y. ve Nicole V., acil serviste yapılan ilk müdahalelerinin ardından Fethiye’de özel bir hastaneye sevk edildi.

Araç sürücüsü Yılmaz Y.’nin 185 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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