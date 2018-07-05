MUĞLA:
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05 Temmuz 2018 Perşembe 07:28

Dalyan’da mavi yengeç avcılığı kontrolü yapıldı

Dalyan’da mavi yengeç avcılığının düzenlenmesi amacıyla İl ve İlçe Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürlükleri’nden görevli su ürünleri kontrolörleri tarafından kontroller yapıldı.Yetkililer mavi yengeçlerin belirtilen bölgede usulüne...

Dalyan'da mavi yengeç avcılığı kontrolü yapıldı
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Dalyan’da mavi yengeç avcılığının düzenlenmesi amacıyla İl ve İlçe Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürlükleri’nden görevli su ürünleri kontrolörleri tarafından kontroller yapıldı.

Yetkililer mavi yengeçlerin belirtilen bölgede usulüne uygun avlanabileceğini belirttiler.

Bu amaç kapsamında; Muğla İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce belirlenecek tarihlerde alınan izin kapsamında yasak dönemde mavi yengeç popülasyonu da göz önünde bulundurularak, avcılığın düzenlenmesinin sağlanması amacıyla kontroller yapıldı. Muğla Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Şakir Fırat Erkal, İl Müdür Yardımcısı Enver Aydın, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Tanju Özdemir, Ortaca İlçe Müdürü Okan Bilgiç, Köyceğiz İlçe Müdürü Abdülhamithan Mukyen ve kontrol görevlilerince kooperatifin tesisleri ziyaret edildi. Program kapsamında Dalyan ve Dalyan’da bulunan kuzulukların kontrolleri yapılarak, Ticari Tebliğde belirtilen yasaklara uyulması şartı ile sadece kuzuluklardan gündüzleri avcılığının yapılmasına müsaade edildi. Av sırasında kirtil, sepet ve uzatma ağlarını kullanılması yasak ve sadece erkek bireylerin (mavi yengeçlerin) avlanabileceği belirtildi.
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