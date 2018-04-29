Dalyan’da sporcular carettalarla yüzdü

Muğla’nın Ortaca ilçesinde, “Carettalarla Yüzüyoruz” teması ile bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Dalyan Açık Su Yüzme Yarışları yapıldı. Sporcuların ve izleyicilerin 70 tur teknesi ile Dalyan Kanalı’ndan, İztuzu Plajı’na taşındığı...

Muğla’nın Ortaca ilçesinde, “Carettalarla Yüzüyoruz” teması ile bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Dalyan Açık Su Yüzme Yarışları yapıldı. Sporcuların ve izleyicilerin 70 tur teknesi ile Dalyan Kanalı’ndan, İztuzu Plajı’na taşındığı yarış renkli görüntülere sahne oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Yüzme Federasyonu, Muğla Valiliği, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO), Ortaca Kaymakamlığı, Ortaca Belediyesi ve Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi (DALKO) tarafından desteklenen Dalyan İztuzu Turizm ve Tanıtım Derneğince organize edilen yarışlara farklı yaş kategorilerinde 14 ülkeden 8’i engelli 528 sporcu katıldı.

Yarışlarda, yaşları 14 ile 89 arasında değişen erkek ve kadın sporcular 3 bin 500 metrelik parkurda birinci olabilmek için kulaç attı. Yüzücülerin can güvenliği için görevli ekipler hazır bekletildi.

Karaçelik; “Organizasyonun A kategorisine yükselme imkanı var”

Spor müsabakaları ve sosyal etkinlikler ile Dalyan’ın tanıtımına katkı sağlamak için çalıştıklarını aktaran Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik; “Buradaki amaç Dalyan’ımızı tanıtmak ve daha fazla misafir gelmesini sağlamak. Her geçen yıl ivme kazanan bir yarış oluyor. Federasyon yetkililerin söylediğine göre gelecek yıl A kategorisine yükselme imkanımız var. A kategorisine yükselmemizin önünü açan nedenlerden birisi de 3 yıldır yaptığımız kaliteli organizasyon, yarışlar 3 yıldır yükselen bir trende sahip.” diye konuştu.

90’lık delikanlı gençlere taş çıkardı

Yarışlara “Onur konuğu” olarak katılan 89 yaşındaki Levent Aksüt ise yarışmacılar ve seyircilerden büyük ilgi gördü.

Aksüt, yarışlara katılarak gençlere örnek olmaya çalıştığını dile getirerek; “Bu tarz müsabakalar Türkiye genelinde sık sık yapılıyor. Bundan dolayı çok mutluyum. Buradaki sporcular birbirlerine çok yakınlar. Onlar benden kuvvet alıyorlar, bende onlardan.” dedi.

Sadece elleri ile 3 bin 500 metre yüzdü

Organizasyona İzmir’den 2’nci kez katılan ve engelliler kategorisinde yarışan 50 yaşındaki Ziyap Ölker; “Ortam, doğa çok güzel, organizasyon mükemmel. Yüzerken ayaklarımı kullanamıyorum, sadece ellerimi kullanıyorum. Herkese yüzmeyi tavsiye ederim.” şeklinde konuştu.

Ziyap Ölker, yarışı 34 dakika 5 saniye ile kategorisinde 2’nci sırada tamamladı.

“Cennet vatanımızın güzel bir yeri”

Masterlar kategorisinde 1’nci gelen eski Milli yüzücü Tolga Öcal ise şunları kaydetti; “Çok güzel bir organizasyon, buraya 2’nci kez katılıyorum. Geçen senede masterlar kategorisinde birinci olmuştum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Burada bulunmak çok keyifli, muazzam bir ortam, cennet vatanımızın güzel bir yeri.”

Organizasyonda masterlar kategorisinde erkeklerde Tolga Öcal (39), kadınlarda İmren Uyar (30) genç erkeklerde Furkan Hüseyin Yüksel (18), kadınlarda Buse Nur Türkoğlu (19)) engelli erkeklerde Mücahit Sunar (25), kadınlarda ise Çilem Çelik (50) birinci oldu.

Yarışlarda dereceye girenlere kupa, madalya ve ödülleri düzenlenen törenle verildi.