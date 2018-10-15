Datça’da doğa yürüyüşünde kaybolan şahıs bulundu

Muğla’nın Datça ilçesinde çıktığı doğa yürüyüşünde kaybolan şahıs Jandarma ve arama kurtarma ekipleri tarafından bulundu.Edinilen bilgiye göre, Datça’da bir inşaat firmasında kamyon şoförlüğü yapan Yılmaz Ç. Ç. (37) Pazar...

Muğla’nın Datça ilçesinde çıktığı doğa yürüyüşünde kaybolan şahıs Jandarma ve arama kurtarma ekipleri tarafından bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Datça’da bir inşaat firmasında kamyon şoförlüğü yapan Yılmaz Ç. Ç. (37) Pazar günü arkadaşlarıyla beraber Domuz Çukuru mevkiinde doğa yürüyüşüne çıktı.

Arkadaşlarının burada kamp kurma kararına uymayan Yılmaz Ç.Ç. sabah işe gideceğini öne sürerek geri dönme kararı aldı ve tek başına yola çıktı. Bir süre gittikten sonra akşam karanlığında yolunu kaybeden Yılmaz Ç.Ç. 112 acil sağlık ekibinden yardım istedi. Kayıp şahsın ihbarından sonra saat 24.00’ de arama çalışmalarına başlandı. Datça Jandarma ve Datça AME/SAR ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde kayıp şahıs sabah saat 04.00 sıralarında bir kayanın dibinde bulundu. Burada yapılan kontrolde şahsın hafif sıyrıklar haricinde herhangi bir sağlık sorununun olmadığı görüldü. Yılmaz Ç.Ç. Datça Devlet Hastanesi’ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi ve sabah taburcu edilerek evine gönderildi.