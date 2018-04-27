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27 Nisan 2018 Cuma 23:53

Datça’da okuma yazma seferberliği devam ediyor

Datça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yurt genelinde yürütülen kampanya kapsamında açılan okuma yazma kursları tüm hızıyla devam ediyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan...

Datça'da okuma yazma seferberliği devam ediyor
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Datça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yurt genelinde yürütülen kampanya kapsamında açılan okuma yazma kursları tüm hızıyla devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan Okuma Yazma Seferberliği kapsamında Datça’da açılan kurslar İlçe Kaymakamı Vehbi Bakır ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferman Akbulut tarafından ziyaret edildi.

Kazım Yılmaz İlkokulu’nda açılan iki okuma yazma kursunda eğitim gören kursiyerle sohbet eden Kaymakam Bakır, burada başarılan işin çok önemli olduğunu, sadece okuma yazma değil dostluk, paylaşmak, bir şeyi başarmak, bunun mutluluğunu yaşamanın çok keyifli olduğunu söyledi.

Datça’da okuma yazma bilmeyen vatandaşlara her türlü kolaylığın Halk Eğitimi Merkezi tarafından sağlandığını ve her mahallede kurs açıldığını kaydeden Bakır, “Sizlerden beklentimiz de bu kurslara devam etmenizdir” dedi.

Okuma yazma kurslarında sayı sınırlamasının olmadığı ve 1 kişiye bile kurs açıldığı kaydeden İlçe Milli Eğitim Müdürü Akbulut ise, konunun Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çok önemsendiği belirtti.
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