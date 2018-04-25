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25 Nisan 2018 Çarşamba 16:11

Deniz dibi temizliğinde çıkan ilginç atıklar şaşırttı

Bodrum Belediyesi Dalış ekibi tarafından sosyetenin uğrak mekanı olan Göltürkbükünde deniz dibi temizliği yapıldı. Denizden çıkan akü, ses sistemi, hoparlör gibi ilginç atıklar görenleri şaşırttı.13 kişiden oluşan Bodrum Belediyesi...

Deniz dibi temizliğinde çıkan ilginç atıklar şaşırttı
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Bodrum Belediyesi Dalış ekibi tarafından sosyetenin uğrak mekanı olan Göltürkbükünde deniz dibi temizliği yapıldı. Denizden çıkan akü, ses sistemi, hoparlör gibi ilginç atıklar görenleri şaşırttı.

13 kişiden oluşan Bodrum Belediyesi Dalış Ekibi, bölgede yaklaşık iki saat boyunca deniz dibinde biriken atıkları topladı. Denizden akü, ses sistemi, hoparlör gibi ilginç atıklar da çıkarıldı. Gölköy Ali Naci Çoşkunoğlu Ortaokulu öğrencileri ve civardaki vatandaşlar da etkinliğe katılarak çalışmaları takip etti. Bölgede hazır bekleyen Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine dalgıçlar tarafından ulaştırılan atıklar, yerinde ölçülüp ayrıştırılarak geri dönüşüm için Konacık’taki Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne nakledildi. Çalışmalarda 45 kg tahta, 45 kg lastik, 53 kg tekstil malzemesi, 131 kg metal, 143 kg cam ve 73 kg plastik olmak üzere toplam 490 kg atık çıkarıldı.

Bu sene 19 noktada planlanan deniz dibi temizlik çalışmaları Türkbükü’nün ardından Gölköy, Torba ve son olarak da Bodrum ilçe merkezinde yapılacak.
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