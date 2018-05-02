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02 Mayıs 2018 Çarşamba 17:23

Deniz dibi temizlik çalışmaları Gölköy’de devam etti

Bodrum Belediyesi’nin dört yıldır sürdürdüğü sosyal sorumluluk projesi “Denize en çok MAVİ yakışır” Bodrum Belediyesi Deniz Dibi Temizlik Çalışmaları bu hafta Gölköy’de gerçekleşti.3 yıldızlı üç, 2 yıldızlı yedi, tek yıldızlı...

Deniz dibi temizlik çalışmaları Gölköy'de devam etti
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Bodrum Belediyesi’nin dört yıldır sürdürdüğü sosyal sorumluluk projesi “Denize en çok MAVİ yakışır” Bodrum Belediyesi Deniz Dibi Temizlik Çalışmaları bu hafta Gölköy’de gerçekleşti.

3 yıldızlı üç, 2 yıldızlı yedi, tek yıldızlı iki ve bir serbest dalgıç olmak üzere 13 kişiden oluşan Bodrum Belediyesi Dalış Ekibi tarafından yaz sezonu öncesi düzenli olarak yapılan deniz dibi temizlik çalışmaları devam ediyor. Bu hafta Gölköy’de gerçekleştirilen çalışmada ekipler, yaklaşık iki saat boyunca deniz dibinde biriken atıkları topladı.

Bodrum Belediyesi Başkan Vekili Funda Akçalı da Bodrum Belediyesi Meclis Üyesi Hüseyin Özten ile birlikte çalışmaları yakından takip etti.

Bölgede hazır bekleyen Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine dalgıçlar tarafından ulaştırılan atıklar, yerinde ölçülüp ayrıştırılarak geri dönüşüm için Konacık’taki Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne nakledildi.

Çalışmalarda denizden 40 kg alüminyum, 45 kg plastik, 55 kg cam, 25 kg karışık atık ve 30 kg tekstil atığı olmak üzere toplam 195 kg atık çıkarıldı.

Bu sene 19 noktada planlanan deniz dibi temizlik çalışmaları, Gölköy’ün ardından Torba ve son olarak da Bodrum ilçe merkezinde yapılacak.
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