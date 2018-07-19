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19 Temmuz 2018 Perşembe 12:35

Drone ile arandı, 4 gün sonra bulundu

Ortaca’da, kaybolan 24 yaşındaki Murat İnanç, 4 gün süresince yetkililer ve vatandaşlar tarafından arandı. İnanç, Peçenek mevkiinde tekne içinde bulundu.Eskiköy Mahallesi’nde 16 Temmuz’da kaybolan Murat İnanç’ın bulunması için AFAD...

Drone ile arandı, 4 gün sonra bulundu
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Ortaca’da, kaybolan 24 yaşındaki Murat İnanç, 4 gün süresince yetkililer ve vatandaşlar tarafından arandı. İnanç, Peçenek mevkiinde tekne içinde bulundu.

Eskiköy Mahallesi’nde 16 Temmuz’da kaybolan Murat İnanç’ın bulunması için AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ekipleri drone ile havadan bölgede arama yaptı. İnanç’ın bulunması için Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de karadan çalışmalarını sürdürdü.

Eskiköy Mahallesi’nde Bilal İnanç, sabah eşi ile birlikte evden ayrılan oğlu Murat İnanç’tan haber alamadığı gerekçesiyle 16 Temmuz’da Dalyan Jandarma Karakol Komutanlığına başvurmuş, jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlatmıştı.

İnanç, kayboluşunun 4’üncü günü arama çalışmaları esnasında, Peçenek mevkiinde arama çalışmasına katılan vatandaşlar tarafından tekne içinde bulundu. İnanç’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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