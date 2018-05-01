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01 Mayıs 2018 Salı 12:05

E-Sınav Merkezi açıldı

Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu sınavlarının yapılacağı e-sınav merkezi açıldı.Sınav Merkezi’nin açılışında konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, “Menteşe İlçe...

E-Sınav Merkezi açıldı
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Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu sınavlarının yapılacağı e-sınav merkezi açıldı.

Sınav Merkezi’nin açılışında konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, “Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasında açılan e-Sınav Merkezi ile ayda 88 oturum, yılda Bin 56 oturum ile toplam 42 bin 240 aday sınava girebilecek. E-Sınav Merkezi’nde yapılacak olan elektronik sınav oturumlarında, Bina Sınav Komisyon Başkanı, İzleme ve Uygulama Görevlisi, Salon Başkanı, Gözetmen ve Emniyet Görevlisi görev yapacak. Ayrıca her oturumda İzleme ve Uygulama Görevlisi, Salon Başkanı ve gözetmen değişecek. Bu bağlamda E-Sınav Merkezi’nde ilk etapta oturumlarda görev almak üzere şartları taşıyan öğretmen, il ve ilçe milli eğitim personelinden 41 kişi izleme ve uygulama görevlisi olarak 14 saatlik hizmet içi eğitim alarak yetiştirildi. Öğretmenler MEBBİS üzerinden başvuru yaparak görev talebinde bulunacaklar. 50 sorudan oluşan E-Sınav’a toplam 45 dakika süre tanınacak. Adaylar sınav sonuçlarını e-Sınav Merkezi’nde bulunan Kioks’tan sınav sonunda öğrenebilecekler” dedi.
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