“Eğreti Gelin Ladik” Marmaris’te izleyiciyle buluştu

Geçtiğimiz hafta vizyona giren “Eğreti Gelin Ladik” filmi oyuncuları ile birlikte Marmaris’te izleyiciyle buluştu. Marmaris Cine Point Salonu’nda gerçekleşen ilk gösterimde izleyiciler dramla kahkahayı bir arada yaşadı.Marmaris Genç İşadamları...

Geçtiğimiz hafta vizyona giren “Eğreti Gelin Ladik” filmi oyuncuları ile birlikte Marmaris’te izleyiciyle buluştu. Marmaris Cine Point Salonu’nda gerçekleşen ilk gösterimde izleyiciler dramla kahkahayı bir arada yaşadı.

Marmaris Genç İşadamları Derneği’nin girişimleri ile gerçekleştirilen filmin Marmaris galasına Emniyet Müdürü Metin Ercan, Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Çetinkaya, Gıda Tarım ve Hayvancılık ilçe Müdürü Nejmettin Kaya, Marmaris Genç İşadamları Derneği Başkanı Meral Tuncer Argül, Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Marmaris Temsilcisi Arzu Sarıtaş ile çok sayıda seçkin davetli katıldı.

Yapımcılığını Alper Kaya’nın üstlendiği ve Zaim, Deniz Güvenç kardeşlerin yönetmeliğinde çekilen film gösterimi öncesi kokteyl düzenlendi. Marmaris Genç İşadamları Derneği Başkanı Meral Tuncer Argül, yönetmen Zaim Güvenç ve oyunculara çiçek takdim ederek başarıların devamını diledi. Yönetmen ve oyuncular davetlilerle birlikte film afişi önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Film izleyenlerden tam not aldı.