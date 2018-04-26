MUĞLA:
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26 Nisan 2018 Perşembe 20:29

Elektrik kontağından yangın çıktı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir evde elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle evde bulunan tüm elektronik malzemeler küle döndü. Muğla Büyükşehir itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürüldü.Cevat Şakir Mahallesinde...

Elektrik kontağından yangın çıktı
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir evde elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle evde bulunan tüm elektronik malzemeler küle döndü. Muğla Büyükşehir itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürüldü.

Cevat Şakir Mahallesinde bulunan binanın 3. katında yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre, ikamet sakinlerinin evde olmadığı anda elektrik kontağından yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle çıkan yoğun dumanı fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu hemen itfaiyeye haber verdi. Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bağlı bir itfaiye ekibinin kısa sürede olay yerine ulaşmasıyla yangına ilk müdahale yapıldı. Yaklaşık yarım saatlik bir çalışma sonrasında söndürülen yangın evde büyük hasara neden oldu. Haberi alan ev sakinleri ise gördükleri manzara karşısında adeta yıkıldılar.

Yangın nedeniyle itfaiye ve polis ekipleri soruşturma başlattı.
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