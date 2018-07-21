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21 Temmuz 2018 Cumartesi 16:25

Emily sokak hayvanları için çalışıyor

Sokak hayvanları için çalışarak herkesin takdirini toplayan Emily Eliopoulos, her gün geldiği Boğaziçi Hanımeli Pazarı’nda sattığı ürünlerden elde ettiği geliri sokak hayvanları için harcıyor.Milas’a bağlı Dörttepe Mahallesi’nde...

Emily sokak hayvanları için çalışıyor
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Sokak hayvanları için çalışarak herkesin takdirini toplayan Emily Eliopoulos, her gün geldiği Boğaziçi Hanımeli Pazarı’nda sattığı ürünlerden elde ettiği geliri sokak hayvanları için harcıyor.

Milas’a bağlı Dörttepe Mahallesi’nde yaşayan Yunan vatandaşı Emily Eliopoulos, sokak hayvanlarının gıda ve tedavi masraflarının karşılanması için gecesini gündüzüne katıyor. Geçtiğimiz haftalarda Boğaziçi’nde kurulan Hanımeli Pazarı’ndaki bir stantta kendi ürünlerini satışa sunan Eliopoulos, her gün Dörttepe’den Boğaziçi’ne geliyor ve elde ettiği geliri sokak hayvanları için harcıyor. Eliopoulos, hayvan severlerden de kullanılmayan eşya bağışlarını kabul ederek stantta satışa sunuyor. Köpeği ile birlikte gecesini gündüzüne katarak sokak hayvanlarının gıda ve tedavi harcamaları için maddi kaynak toplayan Eliopoulos’un standına Boğaziçi’nde yaşayan vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

10 yıldır Boğaziçi’nde yaşadığını belirten Eliopoulos, “Boğaziçi çok güzel bir yer ancak sokak hayvanları konusunda toplumu bilinçlendirmek gerekiyor. Bu standa gelen Boğaziçililere hem sokak hayvanları hakkında bilgi veriyorum hem de onlara yardımcı olmalarını sağlıyorum. Sokak hayvanlarına karşı büyük bir önyargı var. Bu önyargıyı kırmak için biz hayvan dostlarına büyük bir görev düşüyor. Topluma sokak hayvanlarını anlatmalıyız.” ifadelerini kullandı.

Sokak hayvanlarının gıda bulmakta zorluk çektiğini hatırlatan Eliopoulos, “Sokak hayvanları sıcak havalar nedeniyle yeterli besin bulamıyor. Ben de elde ettiğim tüm geliri sokak hayvanları yararına harcıyorum. Bir kez daha hatırlatmakta fayda var, lütfen hayvanlar için kapınızın önüne bir kap su ve biraz yemek bırakın. Sizin sayenizde bir canın hayatı kurtulabilir.” dedi.
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