Eryılmaz Milletvekili adayı

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığına İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılmasının ardından 15 Ocak 2017’de Genel Sekreter olarak atanan Muhsin Eryılmaz, 24 Haziran’da Cumhurbaşkanı seçimi ile birlikte yapılacak milletvekilli...

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığına İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılmasının ardından 15 Ocak 2017’de Genel Sekreter olarak atanan Muhsin Eryılmaz, 24 Haziran’da Cumhurbaşkanı seçimi ile birlikte yapılacak milletvekilli seçiminde Muğla AK Parti milletvekili aday adayı olmak için istifasını verdi.

Eryılmaz, istifa dilekçesi verirken yaptığı açıklamada, 29 yıllık kamu görevini ülkenin birçok bölgelerinde yürüttüğünü kaydetti. Bölgedeki tarihi önemdeki gelişmeler ve Türkiye’nin bir an önce belirsizlikleri aşması zorunluluğuyla seçim kararı alındığını hatırlatan Eryılmaz, görevi sırasında edindiği tecrübeleri millete hizmete dönüştürmek üzere milletvekili aday adaylığı için istifa ettiğini açıkladı.

Türkiye’nin, AK Parti hükümetleriyle büyük bir sıçrama yaparak, kalkınma yolunda ilerlediğinin altını çizen Eryılmaz, “Seçimleri, büyük ve güçlü Türkiye için yeni bir çıkış olarak görüyorum. 24 Haziran’dan sonra ülkemiz hem bölgesinde hem dünyada yükselen yıldız olacaktır. Bu maksatla büyük bir iftiharla yürüttüğüm Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevimden, 24 Haziran Genel Seçimlerinde milletvekilliği aday adaylığı için istifa ediyorum. Niyetimiz hayır, akibet de hayır olur inşallah” dedi.

Muhsin Eryılmaz Özgeçmiş

2009 ve 2017 yılı AK Parti Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhsin Eryılmaz, 1964 yılında Muğla Fethiye’de dünyaya geldi. Muhsin Eryılmaz, 1986 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini bitirmiş, 1987 yılında askerlik görevini ifa etmiştir.

Eryılmaz, 1989 yılında kamu görevine başladı. Eryılmaz, 2009 ve 2017 yılı AK Parti Fethiye Belediye Başkan Adayı olmuştu.