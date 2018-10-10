MUĞLA:
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10 Ekim 2018 Çarşamba 07:43

Evinin yanışını gözyaşları içinde izledi

Muğla’nın Fethiye İlçesinde 2 katlı binanın çatı katında mangal ateşinden çıktığı öne sürülen yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi. Evinin yanışını gözyaşlarıyla izleyen Müjgan Y. arkadaşları ve komşuları teselli etmeye...

Evinin yanışını gözyaşları içinde izledi
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Muğla’nın Fethiye İlçesinde 2 katlı binanın çatı katında mangal ateşinden çıktığı öne sürülen yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi. Evinin yanışını gözyaşlarıyla izleyen Müjgan Y. arkadaşları ve komşuları teselli etmeye çalıştı.

Edinilen bilgiye göre, yangın Akarca Mahallesi 905 Sokak’ta bulunan bir apartmanda meydana geldi.Müjgan Y ve 2 arkadaşı apartmanın çatı katında bulunan balkonda mangal yaktı. Mangaldan çıkan kıvılcımlar çatıyı tutuşturdu. Alevleri gören Müjgan Y. ve yanında bulunan 2 arkadaşı yangını söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı. Alevler bir andan tüm çatıyı kaplarken Müjgan Y, ve arkadaşları güçlükle evden dışarıya çıkabildi. Alevleri fark eden mahalle sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Olay yerine sağlık, polis, Fethiye Orman İşletme Müdürlüğüne Bağlı arzözler ve Muğla Büyük Şehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliğine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa süreden gelen ekipleri, 2 saat süren çalışmalar sonucunda yangını söndürdü. Çevrede toplanan mahalle sakinleri korkulu gözlerle söndürme çalışmalarını izlerken can kaybının yaşanmadığı yangında maddi hasar oluştu. Şoka giren Müjgan Y Arkadaşları ve komşuları teselli etmeye çalışırtı. Yangın ile ilgili soruşturmayı Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sürdürüyor.
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