MUĞLA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Nisan 2018 Çarşamba 15:16

Felsefe kamusal alana taşınıyor

Program öncesi konuşma yapan Aristoteles Felsefe Derneği Başkanı Prof. Dr. Hatice Nur Erkızan, felsefeyi kamusal alana taşımak istediklerini belirterek, “Bu toplantı halka açık şekilde yaptığımız ilk toplantımız. Ayda bir kez bu toplantılarda...

Felsefe kamusal alana taşınıyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Program öncesi konuşma yapan Aristoteles Felsefe Derneği Başkanı Prof. Dr. Hatice Nur Erkızan, felsefeyi kamusal alana taşımak istediklerini belirterek, “Bu toplantı halka açık şekilde yaptığımız ilk toplantımız. Ayda bir kez bu toplantılarda daha iyi bir yaşam için felsefe ne tür katkılarda bulunabilir sorusunun cevaplarını arayacağız.” dedi.

“FELSEFE KÖYÜ PROJEMİZ VAR”

Menteşe Belediyesi ile birlikte felsefeyi her yaştan insan ile buluşturmayı hedeflediklerini dile getiren Erkızan, “Aristoteles Felsefe Derneği’ni 2011 yılında kurduk. Benim yurt dışında olmam nedeniyle bu projeler biraz gecikti. Artık derneğimiz verimli olarak çalışacak. İlk olarak Menteşe’deki çocukları felsefe ile tanıştıracağız. Ardından Muğla’da “Felsefe Köyü” projemiz var” diye ifade etti.

Etkinlikte Prof. Dr. Ali Osman Gündoğan ile Prof. Dr. Hatice Nur Erkızan tarafından katılımcılara, antikçağ felsefesinin en önde gelen filozofu Aristoteles anlatıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku