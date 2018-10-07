Fethiye Belediye eski Başkanı Özer Olgun hayatını kaybetti

Kayaköy’de geçirdiği kalp krizi sonucu 79 yaşında vefat eden evli, 3 çocuk babası Özer Olgun, Fethiye Merkez Yeni camiinde kılınan cenaze namazının ardından Taşyaka Mezarlığı’nda dualarla toprağa verildi. Özer Olgun’un cenaze merasimine yoğun bir katılım oldu.

Fethiye’nin Kayaköy Mahallesinde Yunanistan’dan gelen Kayaköy’ün eski Rum vatandaşlarının yakınlarının köy kahvesindeki buluşmasının hemen ardından yaşadığı büyük heyecana kalbi yenik düşen Özer Olgun, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, son yolculuğuna dualarla uğurlandı. Lokman Hekim Esnaf Hastanesi ambulansı gelinceye kadar bir vatandaşın kalp masajı uyguladığı Özer Olgun, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olgun’un ani vefatı tüm sevenlerini üzüntüye boğarken; Fethiye Merkez Yeni camiindeki cenaze merasimine siyasi partilerin başkan ve üyeleri, Fethiye’nin iş ve ticaret dünyasından çok sayıda seveni de katıldı. Merkez Yeni camiindeki cenaze merasimine Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı, CHP Milletvekili Burak Erbay, CHP eski Milletvekilleri Ömer Süha Aldan, Nurettin Demir, Ceyhun İrgil, Ali Cumhur Yaka, CHP Fethiye İlçe Başkanı Ali Özgür Kullukçu, İYİ Parti İlçe Başkanı Suat Aybek, FTSO Başkanı Osman Çıralı, bazı belediye eski başkanları, sivil toplum kuruluşları ile ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Özer Olgun’un tabutunun başında belediye zabıta görevlileri nöbet tutarken, ailesinin Fethiye Belediyesi önünde tören yapılmasını istemediği öğrenildi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazını Fethiye eski Müftülerinden Halil Arık kıldırırken; Arık, bir anısını paylaşıp Fethiye Müftülüğü binasını yaptırdıklarında başkan Özer Olgun’un yapı kullanma iznini bizzat imzaladığını ifade etti. Helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılınıp duada bulunuldu. Cenaze namazında kadınların da saf tuttuğu gözlenirken, Özer Olgun’un cenazesi Fethiye Taşyaka Mezarlığı’nda dualarla toprağa verildi.

Özer Olgun 1977-1980 yılları arasında CHP’den Fethiye Belediye Başkanlığı yaparken, 12 Eylül askeri darbesi sonucu Belediye Başkanlığı görevinden alınmıştı. Özer Olgun, 1989-1994 yılları arasında da CHP’nin kapatılmasıyla yeni kurulan SHP’den Belediye Başkanı seçilmişti. Özer Olgun, Fethiye’de yaklaşık 6 yıl CHP İlçe Başkanlığı görevlerinde de bulunurken; Belediye Başkanlığı döneminde 18. madde uygulamaları ile Fethiye’nin imar planı çalışmalarına önemli bir katkı sağlamıştı.