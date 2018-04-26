MUĞLA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Nisan 2018 Perşembe 16:50

Fethiye Belediyesi, Ukrayna’nın Bilgorod Dnistrovski kenti İle kardeş şehir oldu

Muğla’nın Fethiye İlçesi ile Ukrayna’nın Bilgorod Dnistrovski şehri arasında, imzalanan protokolle kardeş şehir oldu.Fethiye Belediyesinde gerçekleştirilen protokolde, Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı ve Bilgorod Dnistrovski Belediye...

Fethiye Belediyesi, Ukrayna'nın Bilgorod Dnistrovski kenti İle kardeş şehir oldu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Muğla’nın Fethiye İlçesi ile Ukrayna’nın Bilgorod Dnistrovski şehri arasında, imzalanan protokolle kardeş şehir oldu.

Fethiye Belediyesinde gerçekleştirilen protokolde, Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı ve Bilgorod Dnistrovski Belediye Başkanı Alla Gınak birlikte imzaladı.

Fethiye Belediye Behçet Saatcı, anlamanın iki ilçe arasında sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilere katkı sağlamasını temenni etti. Saatcı, Bilgorod Dnistrovski kentiyle kardeş şehir olmaktan mutlu olduklarını, en kısa zamanda kenti görmek istediklerini ifade etti.

Bilgorod Dnistrovski Belediye Başkanı Alla Gınak ise yapılan anlaşmadan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Türkiye ile Ukrayna’nın ortak tarihe sahip olduğunu belirten Gınak, “Anlaşma vesilesiyle dostluğumuz daha da güçlenecek. Fethiye’yi çok beğendim. İleride farklı etkinliklerde birlikte olacağız” dedi.

Konuşmaların ardından Fethiye belediyesi Sanatçılarından Ali Tunç’un seslendiği türküler ile halk oyunları ekibi gösteri yaptı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku