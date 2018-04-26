Fethiye Belediyesi, Ukrayna’nın Bilgorod Dnistrovski kenti İle kardeş şehir oldu

Muğla’nın Fethiye İlçesi ile Ukrayna’nın Bilgorod Dnistrovski şehri arasında, imzalanan protokolle kardeş şehir oldu.Fethiye Belediyesinde gerçekleştirilen protokolde, Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı ve Bilgorod Dnistrovski Belediye...

Muğla’nın Fethiye İlçesi ile Ukrayna’nın Bilgorod Dnistrovski şehri arasında, imzalanan protokolle kardeş şehir oldu.

Fethiye Belediyesinde gerçekleştirilen protokolde, Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı ve Bilgorod Dnistrovski Belediye Başkanı Alla Gınak birlikte imzaladı.

Fethiye Belediye Behçet Saatcı, anlamanın iki ilçe arasında sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilere katkı sağlamasını temenni etti. Saatcı, Bilgorod Dnistrovski kentiyle kardeş şehir olmaktan mutlu olduklarını, en kısa zamanda kenti görmek istediklerini ifade etti.

Bilgorod Dnistrovski Belediye Başkanı Alla Gınak ise yapılan anlaşmadan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Türkiye ile Ukrayna’nın ortak tarihe sahip olduğunu belirten Gınak, “Anlaşma vesilesiyle dostluğumuz daha da güçlenecek. Fethiye’yi çok beğendim. İleride farklı etkinliklerde birlikte olacağız” dedi.

Konuşmaların ardından Fethiye belediyesi Sanatçılarından Ali Tunç’un seslendiği türküler ile halk oyunları ekibi gösteri yaptı.