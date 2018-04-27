Fethiye emniyetinden film gibi kapkaç operasyonu

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yaşlı vatandaşı motosikletle, takip ederek bankadan çektiği 34 bin 450 TL’ti kapkaç yöntemiyle çaldığı belirlenen iki kardeş tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, 80 yaşındaki Hayri Danacı Tuzla Mahallesi Mustafa...

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yaşlı vatandaşı motosikletle, takip ederek bankadan çektiği 34 bin 450 TL’ti kapkaç yöntemiyle çaldığı belirlenen iki kardeş tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 80 yaşındaki Hayri Danacı Tuzla Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bulunan bir bankadan 34 bin 450 TL para çekti. Çektiği parayı yanında buluna pazar çantasına koyan Danacı bankadan çıktı ve şehir içi dolmuşuna binerek pazar alışverişine gitti. Bir süre alışı veriş yapan Danacı pazardan çıkarak eve gitmek için tekrar şehir içi dolmuşuna bindi. Pazaryeri Mahallesindeki 455 sokakta bulunan evine gireceği sırada bir kişi Danacının elinde bulunan pazar çantasını çalıp yakında bekleyen motosiklete binerek kaçtı. Danacı’nın durumu polise bildirmesi üzerine Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Danacı’nın banka çıkışından, evine ulaşana kadar bindiği minibüs ve geçtiği güzergahlardaki tüm güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaklaşık 200 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin eşkallerini belirledi. Kamera kayıtlarından Sefa İ. ( 29), ile kardeşi Hasan. İ’nin (28) Danacı’yı motosiklet ile takip ettiğini tespit eden ekipler, şüphelileri evinde gözaltına aldı.

Ekipler iki kardeşin kaldığı evde inceleme yaptı ve çaldıkları parayı borçları karşılığında farklığı hesaplara gönderdiği düşünülen banka dekontlarını buldu. İki kardeş Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sefa.İ, Hasan İ. tutuklanarak Eşen T Tipi kapalı ceza evine gönderildi.