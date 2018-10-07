MUĞLA:
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07 Ekim 2018 Pazar 12:01

Fethiye Polisinden mülteci operasyonu

Muğla’nın Seydikemer İlçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 1’i çocuk 35 kaçak göçmen yakalandı.Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti...

Fethiye Polisinden mülteci operasyonu
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Muğla’nın Seydikemer İlçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 1’i çocuk 35 kaçak göçmen yakalandı.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri (GİM),yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan yabancı uyruklu şahıslara yönelik operasyon yaptı. Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği Fethiye-Antalya karayolu üzerinde, şüphelendikleri iki aracı takip aldı. Yapılan takibin ardından ilçeye bağlı Zorlar Mahallesinde otomobil ve minibüsü durduran ekipler, aralarında 3 kadın ve bir çocuğun bulunduğu Afganistan, Pakistan uyruklu 35 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenlerin yasa dışı geçişine aracılık ettikleri belirlenen Y.A. K.İ. Ç.İ ve Afgan uyruklu H.U gözaltına alındı.

Yabancı uyrukluların, yasal işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
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