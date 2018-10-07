Fethiye’de otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü

Muğla’nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza Ölüdeniz Mahallesi Ovacık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şaban Sidekli yönetimindeki 48 FU 280 otomobil, Ovacık Mevkii Kırançal kavşağında bilinmeyen bir nedenle yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan Sidekli Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekipleri güçlükle çıkarıldı. Kazada ağır yaralanan Sidekli sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, Fethiye Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. Sidekli, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturmayı Jandarma ekipleri sürdürüyor.