Fethiye’de şampiyonluk kutlandı

Fethiye Galatasaray Taraftarlar Derneği’nin düzenlediği şampiyonluk kutlaması gecesi için Şampiyonluk Kupası Fethiye’ye geldi. Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf günay ve eski futbolcular da gecede yer aldı.Fethiye Galatasaraylılar Derneği...

Fethiye Galatasaray Taraftarlar Derneği’nin düzenlediği şampiyonluk kutlaması gecesi için Şampiyonluk Kupası Fethiye’ye geldi. Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf günay ve eski futbolcular da gecede yer aldı.

Fethiye Galatasaraylılar Derneği tarafından organize edilen kutlamaya Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay’ın yanısıra Eski Futbolcular Ümit Karan, Ergün Penbe, Volkan Arslan, Evren Turhan, Kerem İnan’da katıldı.

Gecede Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı Güzide Özkaya, Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner’in yanısıra, Ultraaslan Fethiye Üyeleri ve çok sayıda davetli yer aldı.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz görüntülü olarak yayınlanan kutlama mesajında Cenevre’de olacağından dolayı geceye katılamadığını belirterek, Fethiye Galatasaray Taraftarlar Derneği’ne böyle bir gece düzenlediği için teşekkür etti.

Fethiye Galatasaray Taraftarlar Derneği’nin kuruluş amacından bahseden Dernek Başkanı Emrecan Arıkan "Öncelikle 21.kez şampiyon olarak süper ligin en büyüğü olduğunu gösteren Galatasaray’ın bir parçası olduğumuz için yönetim kurulu arkadaşlarımızla çok gururluyuz. Zorlu yollardan geçerek bu geceyi organize ettik. Katılan Kulüp Yöneticilerimize, futbolcularımıza, taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Misafirlere ev sahibi olarak bir konuşma yapan Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı Güzide Özkaya’da Fethiye’de böyle bir gece düzenlenmesinden dolayı Galatasaraylılar Derneği’ne teşekkür ederek, kendi ailesinde herkesin Fenerbahçeli olmasına rağmen tek olarak Galatasaray’lı olmasından gurur duyduğunu söyledi.

Yusuf Günay "Fethiye’ye teşekkür ediyorum"

Galatasaray Spor Kulübü Başkan YardımcısıYusuf Günay yaptığı konuşmasında “21. Şampiyonluk kutlamamız için Fethiye’ye geldik. Gerçekten çok büyük bir coşku var. Bu gurur hepimizin. Biz yaptıklarımız ile Galatasaray’ı hep ileriye taşımak için mücadele veriyoruz. Gecemizi gündüzümü tüm mesaimizi Galatasaray için harcıyoruz. Bizim işimiz, gücümüz, tek derdimiz Galatasaray’’ dedi.

Geceye katılan Galatasaray’ın eski futbolcuları ilgi odağı oldu. Taraftarlar futbolcular ve şampiyonluk kupası ile fotoğraf çekinme yarışına girdiler. Futbolcularda bu istekleri geri çevirmediler.

Gecede sahne alan Coşkun Sabah ve DJ Suat Ateşdağlı gecenin geç saatlerine kadar taraftarları eğlenceye boğdu.