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16 Ekim 2018 Salı 10:01

Fethiye’de tarihi eser operasyonu

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ve KOM Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde M.A. ve C.T. isimli şahısların elinde tarihi değer taşıyan objelerin bulunduğu ihbarı alındı. Savcılıktan alınan arama kararı...

Fethiye'de tarihi eser operasyonu
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Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ve KOM Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde M.A. ve C.T. isimli şahısların elinde tarihi değer taşıyan objelerin bulunduğu ihbarı alındı. Savcılıktan alınan arama kararı sonrası şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 135 adet değişik boylarda üzerinde Osmanlı tuğrası bulunan delikli metal para, 25 adet eski dönemlere ait farklı boylarda sikke, 11 adet eski dönemlere ait obje ve 2 adet eski dönemlere ait kolye ele geçirildi. Tarihi değer taşıyan eserlerin ele geçirildiği M.A. ve C.T. yakalanarak gözaltına alındı.
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