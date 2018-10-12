MUĞLA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

12 Ekim 2018 Cuma 17:15

Fethiye’de Torbacı Operasyonu: 19 Gözaltı

Muğla’nın Fethiye, Seydikemer ile Antalya’nın Kaş ilçesinde, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince,...

Fethiye'de Torbacı Operasyonu: 19 Gözaltı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Muğla’nın Fethiye, Seydikemer ile Antalya’nın Kaş ilçesinde, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu maddeyle mücadele programı kapsamında çalışma başlattı.

Ekipler Muğla’nın Fethiye ve Seydikemer İlçeleri ile Antalya’nın Kaş ilçesinde daha önceden belirledikleri adreslere 67 personel ve 3 narkotik köpeği ile eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şahısların iş ve evlerinde yapılan aramalara 320 gr esrar maddesi, 460 gr eroin maddesi, 10 adet uyuşturucu hap ve kenevir bitkisi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 19 kişi emniyetteki işlemlerin ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku