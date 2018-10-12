Fethiye’de Torbacı Operasyonu: 19 Gözaltı

Muğla’nın Fethiye, Seydikemer ile Antalya’nın Kaş ilçesinde, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince,...

Muğla’nın Fethiye, Seydikemer ile Antalya’nın Kaş ilçesinde, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu maddeyle mücadele programı kapsamında çalışma başlattı.

Ekipler Muğla’nın Fethiye ve Seydikemer İlçeleri ile Antalya’nın Kaş ilçesinde daha önceden belirledikleri adreslere 67 personel ve 3 narkotik köpeği ile eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şahısların iş ve evlerinde yapılan aramalara 320 gr esrar maddesi, 460 gr eroin maddesi, 10 adet uyuşturucu hap ve kenevir bitkisi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 19 kişi emniyetteki işlemlerin ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.