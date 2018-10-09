MUĞLA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

09 Ekim 2018 Salı 15:27

Fethiyespor, Levent Eriş İle Yollarını Ayırdı

TFF 2.Lig Kırmızı grupta mücadele eden Fethiyespor, teknik direktör Levent Eriş ile yollarını ayırdı.Fethiyespor 2018-2019 sezonunda 6 karşılaşmada sadece 2 puan toplayınca, taraftarların büyük tepkisini çekti. Fethiyespor’un son Menemen...

Fethiyespor, Levent Eriş İle Yollarını Ayırdı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

TFF 2.Lig Kırmızı grupta mücadele eden Fethiyespor, teknik direktör Levent Eriş ile yollarını ayırdı.

Fethiyespor 2018-2019 sezonunda 6 karşılaşmada sadece 2 puan toplayınca, taraftarların büyük tepkisini çekti. Fethiyespor’un son Menemen Belediyespor yenilgisi sonrası taraftarlar, hem kulüp yönetimine hem de Teknik Direktör Eriş’e büyük tepki gösterip, Eriş’in istifasını istemişlerdi.

Fethiyespor Yönetim Kurulu Başkan Mustafa Ferizcan yönetiminde toplanarak lacivert beyazlı camianın baskısı sonucu Teknik Direktör Levent Eriş’in istifasını istedi. Eriş, istifa etmezken; yönetim kurulu Eriş’in biletini kesip lacivert beyazlı kulüp ile yollarını ayırdı. Fethiyespor ile yollarını ayırdığını ifade eden Teknik Direktör Levent Eriş, ‘’Ben istifa etmedim. Kulüp yönetim kurulu görevime son verdi. Karara saygı duymak lazım. Futbolcularımla konuştum. Çocuklarım ‘durumu biz bu hale getirdik. Biz düzelteceğiz’ dediler. Ancak yönetim kurulu görevime son verdi. Saygı duymamız lazım’’ ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl Gümüşhanespor’da Teknik Direktörlük yaparken; lider olan takımı bırakıp küme düşmeme mücadelesi veren Fethiyespor’a Teknik Direktör olarak gelen Levent Eriş, Fethiyespor’un kümede kalmasını sağlamıştı. Teknik Direktör Levent Eriş ile play off ve şampiyonluk hedefi ile lige başlayan Fethiyespor Başkanı Mustafa Ferizcan ve yönetim kurulu, kırmızı grupta ilk 6 haftada alınan kötü sonuçların faturasını Teknik Direktör Levent Eriş’e kesti. Fethiyespor 2. Lig Kırmızı Grup’ta 6 karşılaşmada hiç galibiyet yüzü görmezken, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet alıp 2 puan toplayabildi. Rakip filelere 4 gol atan Fethiyespor, kalesinde de en fazla golü görüp 12 gol yedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku