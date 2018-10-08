MUĞLA:
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08 Ekim 2018 Pazartesi 11:09

Futbolun efsaneleri Muğla’da gençlerle buluşuyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından "Eğitim ve Hayat Boyu Öğrenme", "Etik ve İnsani Değerler", "Dezavantajlı Gençler ve Sosyal İçerme", "Serbest Zamanların Değerlendirilmesi" ve "Spor Kültürü ve Herkes İçin Spor" gibi değerleri...

Futbolun efsaneleri Muğla'da gençlerle buluşuyor
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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından "Eğitim ve Hayat Boyu Öğrenme", "Etik ve İnsani Değerler", "Dezavantajlı Gençler ve Sosyal İçerme", "Serbest Zamanların Değerlendirilmesi" ve "Spor Kültürü ve Herkes İçin Spor" gibi değerleri kazandırmak amacıyla "Futbolun Efsaneleri Gençlerle Buluşuyor" projesi 17-18 Ekim 2018 tarihlerinde Muğla’da gerçekleştirilecek.

Proje kapsamında Ali Gültiken, Ergün Penbe, Hami Mandıralı ve Oğuz Çetin, 17 Ekim’de Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde panele katılacaklar. Ardından aynı gün 16:30’da Menteşe’de bulunan Atatürk Stadyumu’nda efsanelerle futbol maçı düzenlenecek.
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