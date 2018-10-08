08 Ekim 2018 Pazartesi 11:09

Futbolun efsaneleri Muğla’da gençlerle buluşuyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından "Eğitim ve Hayat Boyu Öğrenme", "Etik ve İnsani Değerler", "Dezavantajlı Gençler ve Sosyal İçerme", "Serbest Zamanların Değerlendirilmesi" ve "Spor Kültürü ve Herkes İçin Spor" gibi değerleri...