Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından "Eğitim ve Hayat Boyu Öğrenme", "Etik ve İnsani Değerler", "Dezavantajlı Gençler ve Sosyal İçerme", "Serbest Zamanların Değerlendirilmesi" ve "Spor Kültürü ve Herkes İçin Spor" gibi değerleri kazandırmak amacıyla "Futbolun Efsaneleri Gençlerle Buluşuyor" projesi 17-18 Ekim 2018 tarihlerinde Muğla’da gerçekleştirilecek.Proje kapsamında Ali Gültiken, Ergün Penbe, Hami Mandıralı ve Oğuz Çetin, 17 Ekim’de Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde panele katılacaklar. Ardından aynı gün 16:30’da Menteşe’de bulunan Atatürk Stadyumu’nda efsanelerle futbol maçı düzenlenecek.
Futbolun efsaneleri Muğla’da gençlerle buluşuyor
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından "Eğitim ve Hayat Boyu Öğrenme", "Etik ve İnsani Değerler", "Dezavantajlı Gençler ve Sosyal İçerme", "Serbest Zamanların Değerlendirilmesi" ve "Spor Kültürü ve Herkes İçin Spor" gibi değerleri...