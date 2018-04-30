Gazete dağıtıcısına araç çarptı

Kaza Muğla’nın Menteşe İlçesi 41 evler kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bisikleti ile yerel gazete dağıtıcısı olarak çalışan B.A.’ya Düğerek istikametinde seyir halinde bulunan 35 EFD 38 plakalı araç çarptı.Kaza sonrası...

Kaza Muğla’nın Menteşe İlçesi 41 evler kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bisikleti ile yerel gazete dağıtıcısı olarak çalışan B.A.’ya Düğerek istikametinde seyir halinde bulunan 35 EFD 38 plakalı araç çarptı.

Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verilmesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri gazete dağıtıcısı B.A.’ya ilk müdahalenin ardından, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti. Hayati tehlikesi bulunmayan B.A’nın kolunda kırık olduğu tespit edildi.