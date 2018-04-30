MUĞLA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Nisan 2018 Pazartesi 13:05

Gazete dağıtıcısına araç çarptı

Kaza Muğla’nın Menteşe İlçesi 41 evler kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bisikleti ile yerel gazete dağıtıcısı olarak çalışan B.A.’ya Düğerek istikametinde seyir halinde bulunan 35 EFD 38 plakalı araç çarptı.Kaza sonrası...

Gazete dağıtıcısına araç çarptı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Kaza Muğla’nın Menteşe İlçesi 41 evler kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bisikleti ile yerel gazete dağıtıcısı olarak çalışan B.A.’ya Düğerek istikametinde seyir halinde bulunan 35 EFD 38 plakalı araç çarptı.

Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verilmesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri gazete dağıtıcısı B.A.’ya ilk müdahalenin ardından, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti. Hayati tehlikesi bulunmayan B.A’nın kolunda kırık olduğu tespit edildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku