Geleceğin sanatçıları ödüllendirildi

Muğla’nın Ortaca ilçesindeki 2. Geleneksel Dalyan Sanat Festivali’ne katılan sanatçılar ile ilçedeki öğrenciler bir araya geldi. Çeşitli disiplinlerde sanatçılar ile çalışma fırsatı yakalayan öğrencilerden resim yarışmasında dereceye...

Muğla’nın Ortaca ilçesindeki 2. Geleneksel Dalyan Sanat Festivali’ne katılan sanatçılar ile ilçedeki öğrenciler bir araya geldi. Çeşitli disiplinlerde sanatçılar ile çalışma fırsatı yakalayan öğrencilerden resim yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi.

Ortaca Belediyesince Dalyan Mahallesi’nde “Sanat Hayattır” sloganıyla düzenlenen festivale seramik, cam, karikatür, ebru, yağlı boya ve sulu boya gibi farklı disiplinde 24 sanatçı katıldı. Festivalin 2’nci günü Dalyan Meydanı’nda canlı performans sergileyen sanatçılara ilçedeki öğrencilerde eşlik etti.

Festival kapsamında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyelerince takdim edildi.

Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, ödül töreninde yaptığı konuşmada; “Tüm sanatçı dostlarımız hepiniz hoş geldiniz. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz festivalin 23 Nisan’a denk gelmesini özellikle istedik. Ortacalı çocuklarımız için yarışma düzenleyerek sanat festivalinin içerisinde onlarında yer almasını sağladık. Başta Kaymakamımız olmak üzere ilçe milli eğitim müdürlüğümüz çok büyük katkı verdiler. Çocuklarımız çok güzel eserler ortaya çıkardı. Uzun yıllar bu sanat festivalinin devam etmesini istiyorum.” ifadelerini kullandı.

Sanatın toplumsal, ekonomik ve sosyal gelişmeye önemli katkısı olduğunu dile getiren Karaçelik; “Organizasyonun oluşmasında büyük katkıları olan Saba Sakarya, Rasim Ülgen, Fevzi Yavuz ve Orhan Zafer’e, yöremize çok güzel bir şarkı armağan eden Ezgi Özbey’e nice sanat günlerinde buluşmak dileği ile çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Ödül törenine, Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Evren Ekmekçi, CHP Ortaca İlçe Başkanı Mehmet Sertkaya, festivale katılan sanatçılar, yarışmaya katılan öğrenciler ve öğretmenleri katıldı.

Törenin ardından protokol üyeleri, sanatçıların çalışmalarını yaptığı atölyeleri gezdi.