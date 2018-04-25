GETOB 2018 turizm sezonuna eğitimle başladı

Her yıl mesleki anlamda birbirinden farklı konularda bilgilendirme toplantıları ve eğitimlerin yanı sıra mesleki kurslar açan Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB), bu yıl turizm sezonuna yine bilgilendirme toplantıları...

Her yıl mesleki anlamda birbirinden farklı konularda bilgilendirme toplantıları ve eğitimlerin yanı sıra mesleki kurslar açan Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB), bu yıl turizm sezonuna yine bilgilendirme toplantıları ve eğitimle başladı.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren GETOB Müdürü Cahit Sarıbey, “GETOB Yönetim Kurulu olarak her fırsatta dile getirdiğimiz bir gibi bizler fiyatta rekabet değil, hizmet kalitesinde rekabetten yanayız. Hizmet kalitesinin arttırılması da kesinlikle bilgi sahibi olmaktan yani eğitimden geçiyor. Yönetim Kurulumuz 2018 turizm sezonuna da eğitimle başlamak istedi. Bu bağlamda 18 Nisan Çarşamba günü ‘Turizmde Parlayan Yıldız Marmaris’ temalı bilgilendirme toplantısı düzenlemiştik. Oldukça verimli bir toplantı oldu. Olumlu geri dönüşler aldık. Salı günü de ‘Cankurtaran’ sertifikalı personel yetiştirme kursumuz başladı. Bronz ve Gümüş Bröveli Cankurtaran olmak isteyenler için açtığımız Kursumuz Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) eğitmenleri tarafından veriliyor. Eğitimler teorik, pratik havuz ve denizde uygulamalı olarak verilmekte. Beş gün sürecek olan kursumuzun sonunda yapılacak sınavlarda başarı gösterenler bröve almaya hak kazanacaklar” dedi.

Eğitimlerin kapsamı hakkında bilgi veren Sarıbey, “Bilindiği üzere Sağlık Bakanlığının Resmi Gazete’de yayımlanan Yüzme Havuzlarının Tabi Olcağı Sağlık Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre derinliği kaç metre olursa olsun, tüm konaklama tesislerinin ve sitelerin yüzme havuzlarında, aqua parklarda cankurtaran sertifikalı personel istihdam etme mecburiyeti vardır. Özel amaçlı kullanılan havuzlar ve süs havuzları bu kapsamın dışındadır. Yani işin hem adli, hem idari hem de; vicdani sorumluluğu vardır” diye konuştu.

Kursun önem verilmesi gereken bir çalışma olduğunu vurgulayan GETOB Müdürü Sarıbey, kursa katılımın memnuniyet verici düzeyde olduğunu belirterek, “Önümüzdeki süreçte üyelerimizin ve sektörümüzün ihtiyaç duyduğu farklı konularda eğitimler yapmaya ve kurslar açmaya devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.