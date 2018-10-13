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13 Ekim 2018 Cumartesi 18:12

Halikarnas Balıkçısı Bodrum’da anıldı

Yazar, şair, ressam, çevreci Cevat Şakir Kabaağaçlı, ölümünün 45.´inci yılında sürgüne gönderildiği Bodrum´da çeşitli etkinliklerle anıldı.13 Ekim 1973´te, İzmir´de kemik kanseri hastalığı nedeniyle yaşamını yitiren Kabaağaçlı,...

Halikarnas Balıkçısı Bodrum'da anıldı
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Yazar, şair, ressam, çevreci Cevat Şakir Kabaağaçlı, ölümünün 45.´inci yılında sürgüne gönderildiği Bodrum´da çeşitli etkinliklerle anıldı.

13 Ekim 1973´te, İzmir´de kemik kanseri hastalığı nedeniyle yaşamını yitiren Kabaağaçlı, vasiyeti üzerine Bodrum’a defnedildi. Uzun yıllar Bodrum´da yaşayan ve ilçeye yeni bir soluk kazandıran Halikarnas Balıkçısı olarak bilinen Cevat Şakir Kabaağaç ölümünün 45. Yılında çeşitli etkinliklerle anıldı.

Balıkçı’yı anma etkinlikleri, vasiyeti üzerine defnedildiği Gümbet Mahallesi Gönül Tepesindeki mezarı başında yapıldı. Anma etkinliğine Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Taner Uslu, CHP Bodrum İlçe Örgütü’nden Halil Karahan ile Recai Seymen, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte minik öğrencilerin Cevat Şakir’i anlatan resimleri sergilendi. Düzenlenen törende Kabaağaçlı’nın bıraktığı eserler anlatıldı.

Törende konuşan Nodrum Belediye Başkan Yardımcısı Taner Uslu şunları söyledi: “Mavi yoluculuğun piri, Cevat Şakir Kabaağaçlı namı diğer Halikarnas Balıkçısı Bodrum’umuza çok şeyler katmıştır. Bugün bu okaliptüslerin gölgesinde durabiliyor dinlenebiliyorsak, sahilde ayaklarımızı uzatıp çaylarımızı yudumlayabiliyorsak, rahat rahat gezebiliyorsak Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın Bodrum’a katmış olduğu, bizlere öğretmiş olduğu değerlerdendir” dedi.

Etkinlikte Halikarnas Balıkçısının mezarı başında dualar edilerek çiçekler kondu, müzik dinletisi yapıldı.
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