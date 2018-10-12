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12 Ekim 2018 Cuma 17:18

Havai fişekler patladı; 1 yaralı

Bodrum’da bir sitenin deposunda havai fişekler patladı. Olayda bir kişi yaralandı.Kadıkalesi’ndeki bir sitenin deposundaki havai fişekleri henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Arka arkaya birkaç patlamanın yaşandığı olayda Umut Gökçenoğlu...

Havai fişekler patladı; 1 yaralı
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Bodrum’da bir sitenin deposunda havai fişekler patladı. Olayda bir kişi yaralandı.

Kadıkalesi’ndeki bir sitenin deposundaki havai fişekleri henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Arka arkaya birkaç patlamanın yaşandığı olayda Umut Gökçenoğlu adlı bir kişi elinden yaralandı. Patlamanın ihbar edilmesiyle bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan yaralı Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp tedavi altına alındı. Gökçenoğlu’nun tedavisine plastik cerrahide devam edileceği bildirildi. Patlamanın ardından çıkan yangına Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
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