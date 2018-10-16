MUĞLA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

16 Ekim 2018 Salı 11:45

Hayat kurtaran Narkotik Eğitim Tır’ı Muğla’da

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün uyuşturucuyla mücadele kapsamında hazırladığı ’Narkotik Eğitim Tır’ı Muğla’nın Menteşe İlçesine geldi. Tır’ın içerisinde özel olarak oluşturulan...

Hayat kurtaran Narkotik Eğitim Tır'ı Muğla'da
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün uyuşturucuyla mücadele kapsamında hazırladığı ’Narkotik Eğitim Tır’ı Muğla’nın Menteşe İlçesine geldi. Tır’ın içerisinde özel olarak oluşturulan 40 metrekarelik modern eğitim salonuna konulan 12 dokunmatik ekranda uyuşturucu maddenin insan vücudundaki etkileri, öğrencilere ve vatandaşlara ayrıntılı bir şekilde anlatıldı. Yoğun ilgi gösterilen tırda görevli narkotik uzmanı polisler uyuşturucuyla mücadele ve uyuşturucudan korunma yolları gibi konularda gençlere, ailelere ve vatandaşlara bilgiler verdi.

27 Ekim’e kadar Muğla’da

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde görevli polis memuru Yücel Salatan, Narkotik Eğitim TIR’ı ile ilgili bilgiler verdi. Muğla’da 27 Ekim’e kadar il ve ilçelerde TIR’ın ziyarete açık olacağını aktaran Salatan, "Narkotik Eğitim TIR’ımız 2015 yılından beri yollarda. Bu yıl 19’uncu il olarak Muğla’ya geldik. Tır, madde kullanımının zararlarını her boyutuyla anlatmak amacıyla tasarlandı. Özellikle gençlere ve ailelere bu yola hiç girmemeleri adına yapılmış bir proje. TIR’ın içerisinde 12 dokunmatik ekran var. Her birinde farklı olmak üzere 30 uygulamamız bulunuyor. Bu uygulamalarla madde kullanımının biyolojik, fizyolojik ve sosyal boyutlarını, zararlarını göstermeye çalışıyoruz” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku