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11 Ekim 2018 Perşembe 20:37

İskeleden düşen boyacı yaşamını yitirdi

Bodrum’da boya yaptığı binadan düşerek ağır yaralanan 31 yaşındaki Erdal Olgun adlı vatandaş kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetti.Olay, bugün öğleden sonra Yeniköy Mahallesi Mars Mabedi Caddesi üzerindeki bir sitede yaşandı....

İskeleden düşen boyacı yaşamını yitirdi
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Bodrum’da boya yaptığı binadan düşerek ağır yaralanan 31 yaşındaki Erdal Olgun adlı vatandaş kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetti.

Olay, bugün öğleden sonra Yeniköy Mahallesi Mars Mabedi Caddesi üzerindeki bir sitede yaşandı. Çalışma arkadaşları ile birlikte sitedeki bir binayı boyayan Erdal Olgun, ikinci kattaki pergulenin üstüne çıktı. Pergulenin yıkılmasıyla birlikte ikinci kattan aşağı düşen işçi, vücuduna aldığı darbeyle ağır şekilde yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı, burada yapılan müdahalenin ardından ilçedeki özel bir hastaneye sevk edildi.

Olgun’un kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını kaybettiği öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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