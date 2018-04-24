İsmail Altındağ anısına çocuk futbol festivali düzenlendi

Geçtiğimiz günlerde elim bir trafik kazası sonucunda kaybettiğimiz Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı İsmail Altındağ anısına, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü tarafından “İsmail Altındağ Çocuk Futbol Festivali” düzenlendi.

Bodrum yarımadasından, 5’i kız takımı olmak üzere toplam 13 ilkokul takımının katıldığı futbol şenliğinin maç başlama vuruşunu Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon gerçekleştirdi.

İsmail Altındağ Çocuk Futbol Festivali’nin açılışında bir konuşma yapan Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz "Rahmetli İsmail Bey arkadaşımızın anısına düzenlenen bu turnuvanın, hepimize, ilçemize, çocuklarımıza öncelikle hayırlı olmasını diliyorum. İsmail Bey’i de bu vesileyle rahmetle ve dualarla yad ediyoruz." dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da festivalin hem çok güzel hem duygusal bir festival olduğunu belirterek başladığı konuşmasında şunları söyledi "İsmail Başkanımız biliyorsunuz ömrünün uzun yıllarını yerele hizmet olarak adamıştı. İkimizin de ortak bir özelliği vardı, sağlıklı nesiller yetiştirmek en büyük arzumuzdu bizim. Tabi sağlıklı nesiller de biliyorsunuz spor en büyük etken. İsmail Başkanım da spora büyük destek veriyordu. Özellikle son zamanlarda Bodrumspor’a verdiği desteği hepimiz biliyoruz. Onun için ben bu turnuvada özellikle sayın kaymakamımız başta olmak üzere değerli eğitim camiasına, okul müdürlerimize velilere ve çocuklarımıza bir defa daha teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi demek ki yıllardır yaptığımız hizmetler meyvesini vermeye başlamış ki şu anda 5 tane bayan takımı da yarışıyor bu turnuvada. Bu da çok güzel bir şey. Bay-bayan ayrımını bir kenara bırakıp herkesi insanoğlu olarak görüp hizmetlerimizin devam etmesi gerektiğine inanıyorum. Gerçekten güzel bir turnuva olacak. Herkese özellikle Bodrumsporumuza, kulüp başkanımıza yöneticilerine bir defa daha teşekkür ediyorum."

2008 ve 2009 doğumlu çocukların katılımı ile 24-25-26 Nisan tarihlerinde Bodrum Şehir Stadı’nda gerçekleşecek olan festivale Bitez Gülümser Mehmet Danacı İlkokulu, Zeyyat Mandalinci İlkokulu, Hüseyin Boyacı İlkokulu, Umurca İlkokulu, Atatürk İlkokulu ve Yalıkavak Neşe Doğan İlkokulu katılım gösterdi. Çocuk Futbol Şenliği 27 Nisan Cuma günü kupa ve madalya töreninin ardından son bulacak.