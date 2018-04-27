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27 Nisan 2018 Cuma 17:41

İsmail Altındağ Çocuk Futbol Festivali kupa ve ödül töreniyle sona erdi

Geçtiğimiz ay elim bir trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Altındağ anısına, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü tarafından gerçekleşen “İsmail Altındağ Çocuk Futbol Festivali” için...

İsmail Altındağ Çocuk Futbol Festivali kupa ve ödül töreniyle sona erdi
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Geçtiğimiz ay elim bir trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Altındağ anısına, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü tarafından gerçekleşen “İsmail Altındağ Çocuk Futbol Festivali” için kupa ve ödül töreni düzenlendi.

Bodrum yarımadasından, 3’ü kız takımı olmak üzere toplam 9 ilkokul takımının katıldığı festivalin sonunda düzenlenen törene Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, merhum Altındağ’ın eşi Nagihan Altındağ, B.B. Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya ile okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Turnuvada Bitez Gülümser Mehmet Danacı İlkokulu, Zeyyat Mandalinci İlkokulu, Hüseyin Boyacı İlkokulu, Umurca İlkokulu, Atatürk İlkokulu ve Yalıkavak Neşe Doğan İlkokulu’ndan 2008 ve 2009 doğumlu kız ve erkek öğrencilerden oluşan takımlar yarıştı. Kızlarda Bitez Gülümser Mehmet Danacı İlkokulu birinci olurken erkeklerde ise Zeyyat Mandalinci İlkokulu birincilik kupasını aldı. Kızlarda ikinci Atatürk İlkokulu, üçüncü Hüseyin Boyacı erkeklerde ise ikinci Umurca İlkokulu, üçüncü de Atatürk İlkokulu oldu.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon törende yaptığı konuşmada, “Biz yerel yöneticilerin en büyük görevinin sağlıklı nesiller yetiştirmek olduğuna inanıyorum. Bodrum yarımadamızdaki bu okullarımızın ve birçok sivil kuruluşlarımızın sporla iç içe yaşaması beni son derece mutlu ediyor. Ve yaşadığım bu mutlulukta emeği geçen değerli, eğitmen kardeşlerime ve tabii ki çocuklarımızın arkasında dimdik duran sayın velilerimize bir defa daha teşekkür ediyorum. Bodrum Belediyesi olarak çocuklarımızın spora daha eğilimli olmalarını sağlamak ve onları spora teşvik etmekten dolayı da son derece mutluyuz. Bu güzel turnuvada emeği geçen değerli arkadaşlarıma bir defa daha teşekkür ediyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.” dedi.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ise böylesine önemli ve anlamlı bir festivalin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek merhum İsmail Altındağ’ın ailesine ve sevenlerine tekrar başsağlığı diledi.

Tören sonunda Kaymakam ve Belediye Başkanı, dereceye giren okulların kupa ve madalyalarının takdiminin ardından hep birlikte tüm okullarla hatıra fotoğrafı çekildi.
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