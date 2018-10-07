Kafaca Arenası toz duman

Muğla’da kültürün bir parçası olarak yaşatılmaya çalışılan boğa güreşleri devam ediyor. Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Kafaca Mahallesinde 19’uncu geleneksel boğa güreşlerine 90 boğa kıyasıya mücadele etti.Değişik kategorilerde...

Muğla’da kültürün bir parçası olarak yaşatılmaya çalışılan boğa güreşleri devam ediyor. Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Kafaca Mahallesinde 19’uncu geleneksel boğa güreşlerine 90 boğa kıyasıya mücadele etti.

Değişik kategorilerde sabah başlayan boğa güreşlerinden elde edilen gelir Kafaca İlkokulu tadilat ve onarımı için harcanacak. 19’uncu geleneksel boğa güreşlerine yaklaşık 6 bin kişi izlerken, güreş severler heyecanlı ve kıyasıya mücadeleler izlediler. Bölgenin önemli boğalarının katıldığı güreşlerden elde edilecek gelir, Kafaca İlkokulunun tadilat ve onarımı için kullanılacak.

Kafaca Boğa güreşleri tertip komitesi başkanı İrfan Kallem, “1994 yılından bu yana güreş tertip ediyorum. Bugün Kafaca’da yapılan güreşimiz okul yararına yapılmaktadır. 90 boğa var güreşen 45 çift. Hepsi de iddialı boğalar. Boğalarımız Aydın ve Muğla yöresinden. Bu kültürümüzü yaşatıyoruz, yaşatmaya da çalışacağız” dedi.